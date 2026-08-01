AMSTERDAM (ANP) - De kades langs de route van de Canal Parade zijn volgelopen met mensen die gaan kijken naar de botenparade. Ook liggen er veel bootjes. Tachtig versierde schepen dragen tijdens de Canal Parade de themaboodschap uit van deze WorldPride: Unity (eenheid), met veel muziek en dans.

Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Hij verscheen zaterdagochtend onverwachts in het Scheepvaartmuseum, de opstapplek voor deelnemers.

Burgemeester Femke Halsema vaart wel de hele route mee. Op tv zei ze het belangrijk te vinden dat "je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat", vooral omdat de acceptatie van lhbti'ers onder druk staat.