Savannah Guthrie is nog altijd vastberaden om erachter te komen wat er is gebeurd met haar moeder Nancy Guthrie. De Amerikaanse tv-presentatrice stond op Instagram stil bij het feit dat haar moeder inmiddels een half jaar wordt vermist. "We zullen nooit stoppen met zoeken naar antwoorden", schrijft ze onder meer.

"Zes maanden geleden haalde iemand haar midden in de nacht uit haar bed. Sindsdien leven we elk moment in wanhoop", schrijft Guthrie bij een foto van haar moeder. "Er is een leegte die nooit kan worden opgevuld", vervolgt de presentatrice. Maar ook stelt ze dat haar familie vastberaden blijft. "Om te achterhalen wat er met haar is gebeurd, zodat we haar een waardig afscheid kunnen geven - een viering van haar leven die ze verdient."

In haar bericht herhaalt Guthrie opnieuw haar smeekbede aan mensen die informatie hebben om naar voren te komen. "Je kunt dit anoniem doen. Er is een beloning. Er is een manier om een einde te maken aan deze situatie en het juiste te doen."

De 84-jarige moeder van de presentatrice verdween eind januari uit haar woning in de Amerikaanse staat Arizona. Vrijdag deelden de autoriteiten twee losgeldbriefjes in een nieuwe poging te achterhalen wie deze heeft geschreven. In het eerste briefje stond een eis voor 4 miljoen dollar aan losgeld. Volgens het tweede briefje zou Nancy al zijn overleden.