DEN BOSCH (ANP) - In bijna heel het zuiden van Nederland is het nu verboden om water uit sloten en beken te halen. Ook het Brabantse waterschap Aa en Maas heeft een onttrekkingsverbod ingesteld voor een groot deel van zijn werkgebied. Omliggende waterschappen in Brabant en Limburg deden dat eerder al.

Brabantse Delta, De Dommel en Waterschap Limburg besloten in de afgelopen weken al onttrekkingsverboden in te stellen, omdat het waterpeil daalt door het warme weer. Wel gelden op sommige plekken en voor bepaalde teelten uitzonderingen. Ook Vallei en Veluwe, een waterbeheerder in het midden van Nederland, hanteert een onttrekkingsverbod.

Aa en Maas, dat actief is in het oostelijk deel van Brabant, heeft nu eveneens maatregelen genomen. Ten zuiden van Den Bosch mag uit sloten en beken geen water meer worden gehaald om akkers te beregenen of om tuinen en sportvelden te besproeien. "Hierdoor hopen we dat er zo lang mogelijk voldoende water beschikbaar is voor de sloot of beek. Als de waterstand en afvoer laag zijn, gaat de waterkwaliteit achteruit, omdat door de hoge temperatuur het water warmer wordt. Hierdoor zit er minder zuurstof in het water en dat is dodelijk voor planten en dieren."

Waterschappen uit het hele land kregen in de afgelopen weken meldingen binnen over dode vissen die in het water dreven. Door het warme weer zit er minder zuurstof in het water, waardoor vissen in de problemen komen. Waar mogelijk laten waterschappen vers water aanvoeren om het zuurstofgehalte op te krikken. In het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, in Zuid-Holland, is mogelijk sprake van botulisme. Dat is een dodelijke vorm van voedselvergiftiging, veroorzaakt door een bacterie in warm water.