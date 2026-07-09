Jordaanse prinses Iman in verwachting van tweede kindje

Prinses Iman van Jordanië en haar man Jameel Thermiotis verwachten hun tweede kindje. Koningin Rania kondigde de zwangerschap van haar dochter aan in een bericht op sociale media.

"Onze kleinkinderenclub groeit", schrijft de echtgenote van koning Abdullah op Instagram. "En we kunnen niet blijer zijn voor Iman, Jameel en binnenkort grote zus Amina." Grootmoeder Rania deelt daarbij een foto van de familie van de prinses. Op het beeld is te zien hoe de 1-jarige dochter van Iman de zwangere buik van haar moeder aanraakt.

Iman is een van de vier kinderen van het Jordaanse koningspaar. In februari 2025 verwelkomde het stel hun eerste kindje, Amina.