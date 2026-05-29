Verdachte brandstichting Loosdrecht blijft langer vastzitten

UTRECHT (ANP) - De 28-jarige man uit Huizen die verdacht wordt van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht blijft langer vastzitten. De raadkamer van de rechtbank heeft vrijdag bepaald dat zijn voorarrest met dertig dagen wordt verlengd.

Bij het gemeentehuis in de Noord-Hollandse plaats werd op dinsdagavond 12 mei brand gesticht. In een vleugel van het pand worden asielzoekers opgevangen. Protesten tegen deze opvang mondden geregeld uit in rellen.

In de afgelopen weken zijn in Loosdrecht ruim 25 aanhoudingen verricht, onder meer voor belediging, vernieling, brandstichting en openlijk geweld.