Timber met Arsenal mee naar Boedapest voor finale tegen PSG

LONDEN (ANP) - Jurriën Timber is met de selectie van Arsenal meegereisd naar Boedapest voor de finale van de Champions League van zaterdag tegen Paris Saint-Germain. Op beelden op sociale media van Arsenal is te zien dat de Nederlandse verdediger met zijn sporttas aan boord van het vliegtuig stapt.

Of Timber deel uitmaakt van de wedstrijdselectie wordt later op vrijdag duidelijk. De 24-jarige Oranje-international staat sinds half maart aan de kant met een liesblessure. Bondscoach Ronald Koeman heeft Timber opgenomen in zijn WK-selectie. Vorige week maandag zei hij nog te vrezen voor de WK-deelname van de oud-Ajacied.

Als Timber op tijd fit is, begint hij aan zijn derde eindtoernooi met Oranje. Op het EK van 2021 en het WK van 2022 was hij er ook al bij. Het EK van 2024 miste Timber vanwege een blessure.

Arsenal kan zaterdag de Champions League voor het eerst in de clubgeschiedenis winnen.