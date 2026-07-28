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Verdachte dodelijke aanrijding Vogelwaarde langer vast

28 jul , 17:52Landelijk
anp280726172 1
ANP
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VOGELWAARDE (ANP) - De inmiddels 20-jarige verdachte van het dodelijke ongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde vorige maand blijft 60 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter dinsdag besloten.
De man uit Hulst, die de auto bestuurde, wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval met de dood tot gevolg. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog.
Bij de aanrijding kwamen drie kinderen en een volwassene om het leven. Meerdere mensen raakten gewond. De groep van in totaal veertien schoolkinderen en hun twee begeleiders was op schoolkamp toen ze werd aangereden.
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