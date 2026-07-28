Hannah Mae zegt optreden op Hullabaloo af

Hannah Mae treedt op 6 september niet op tijdens het festival Hullabaloo in Groningen. De zangeres laat via Instagram weten dat haar optreden vanwege "onvoorziene planningsredenen" niet doorgaat. Hullabaloo vindt op 5 en 6 september plaats in het Stadspark in Groningen.

"Dat vind ik natuurlijk heel jammer, want ik keek er ontzettend naar uit", schrijft de 27-jarige Hannah Mae. Ze hoopt haar fans op een ander moment alsnog te zien en wenst bezoekers veel plezier tijdens het festival.

Deze zomer treedt Hannah Mae onder andere nog op bij het Rijvers Festival in België, en bij Appelpop in Tiel.