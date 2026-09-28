Verdachte dodelijke schietpartij NDSM-kade twee weken langer vast

AMSTERDAM (ANP) - De verdachte van het schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam, waarbij een man om het leven kwam, blijft twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris maandag besloten. De man zit nog in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt.

De man wordt ervan verdacht dat hij vrijdagmiddag een 61-jarige man op een vol terras heeft neergeschoten. Het slachtoffer stierf aan zijn verwondingen.

Voorafgaand aan het incident ontstond een woordenwisseling. Veel mensen hebben de schietpartij zien gebeuren.