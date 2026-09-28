Felipe zit viering van Militaire Orde in Spaans klooster voor

Koning Felipe heeft maandag de viering van het kapittel van de Koninklijke en Militaire Orde van San Hermenegildo bijgewoond. De Spaanse vorst zat de viering in het Koninklijk Klooster van San Lorenzo de El Escorial voor, meldde het hof maandag.

Felipe werd in het klooster begroet door de aanwezige civiele en militaire autoriteiten en inspecteerde onder meer de troepen. De koning reikte daarna diverse onderscheidingen uit ter gelegenheid van de toetreding van nieuwe leden tot de Koninklijke en Militaire Orde. De ceremonie werd afgesloten met een eerbetoon aan de gesneuvelden en een parade van de Koninklijke Garde. Vervolgens vond in het klooster zelf een religieuze dienst plaats.

De Orde van San Hermenegildo werd in 1814 door Ferdinand VII ingesteld. Dit was ter erkenning van de standvastigheid van officieren in het leger. Destijds werd besloten dat het kapittel ieder jaar moest plaatsvinden, maar tegenwoordig vindt dit elke twee jaar plaats.