HOUTEN (ANP) - De man die zich na het doodsteken van een 34-jarige vrouw in Houten bij de politie meldde, is haar ex-partner. Dat maakte de politie woensdagavond bekend.

In de ochtend fietste de vrouw met haar bakfiets op het Krommeslootpad in de Utrechtse plaats, toen ze werd aangevallen door een man. Nadat hij haar met een mes verwondde, vertrok hij op een fatbike. Omstanders hebben de vrouw geprobeerd te helpen, maar ze overleed aan haar verwondingen.

De 39-jarige man is aangehouden en wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood.