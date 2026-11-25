ZEIST (ANP) - Bondscoach Arjan Veurink schat de voetbalsters van Slovenië hoger in dan die van Hongarije, waar Oranje vorige maand in de eerste ronde van de play-offs voor het WK overtuigend van won (11-0 over twee duels). Slovenië is volgende week dinsdag en zaterdag de laatste tegenstander in de strijd om een WK-ticket.

"Ik ben het niet eens met de opmerking dat we het telraam erbij moeten pakken", zei Veurink tijdens een persconferentie in Zeist. "Slovenië is goed georganiseerd en heeft op papier betere speelsters dan de vorige tegenstander. Hun speelsters spelen in betere competities. En we hebben eerder gezien dat een team dat goed staat en kan counteren, lastig voor ons kan zijn."

Veurink vergeleek de nummer 36 van de wereld qua verdedigende speelwijze met Hongarije, Polen en Ierland. Tegen Polen speelde Oranje onder Veurink twee keer gelijk en won het één keer; tegen Ierland was er een nipte zege en een nederlaag.