DEN HAAG (ANP) - De 27-jarige man die ervan wordt verdacht op 19 maart een medewerker van de politie te hebben neergeschoten in Schoonhoven, stelt dat hij niets weet van een opdracht van het Iraanse regime. Dat zei zijn advocaat Gerald Roethof woensdag tijdens een eerste inleidende zitting van de strafzaak in de rechtbank in Den Haag. Ook zegt Hasan B. dat hij niet wist dat het slachtoffer van Iraanse afkomst is en bij de politie werkte.

Bij de aanslag, iets voor 07.00 uur op het Pascalplein in de Zuid-Hollandse plaats, raakte het slachtoffer zwaargewond. De man werkte bij het Politiedienstencentrum en was kritisch op het regime in Teheran.

"Hij kwam daar met maar een doel: om slachtoffer dood te schieten", zei de officier van justitie. B. zou in de dagen voor de aanslag voorverkenningen hebben uitgevoerd in de buurt.

Geestelijk in de war

B. heeft toegegeven dat hij de schutter is, maar beweerde dat hij de man niet wilde doden. Hij zou hem daarom bewust in zijn arm hebben geschoten.

Volgens Roethof bevond B. zich in moeilijke omstandigheden en was hij geestelijk in de war. Ook zou hij pas op een laat moment gehoord hebben dat zijn opdracht was iemand neer te schieten. Naar eigen zeggen kon hij toen niet meer weigeren. "Cliënt is voor de gek gehouden."

DNA-match

B. vluchtte na de schietpartij in een gestolen Toyota Yaris en gooide daarbij zijn wapen weg. Dat werd later teruggevonden. DNA op het wapen leverde een match op met B.'s DNA in een databank in Duitsland.

De vluchtauto werd later teruggevonden in Abcoude. Daar nam B. een Uber naar Amsterdam. Even later deed hij dit weer, naar een andere plek in de hoofdstad, waar hij een afspraak had in een massagesalon. Na de massage is B. door een man uit Leidschendam teruggereden naar Duitsland.