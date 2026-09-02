HBO Max heeft woensdag een tweede lange trailer gedeeld van de aanstaande Harry Potter-serie. De ruim twee minuten durende video ging woesndag aan het einde van de middag (Nederlandse tijd) online.

In de trailer zijn onder anderen hoofdrolspelers Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermelien Griffel) en Alastair Stout (Ron Wemel) te zien. Ook komen beelden van John Lithgow als Albus Perkamentus, Janet McTeer als Minerva Anderling, Paapa Essiedu als Severus Sneep en Nick Frost als Rubeus Hagrid voorbij. Onder meer de treinreis naar Zweinstein, de sorteerhoedceremonie en diverse toverlessen komen aan bod.

Het eerste seizoen, waarin het eerste boek De Steen der Wijzen centraal staat, gaat met kerst in première bij HBO Max. De reeks telt volgens de streamingdienst acht afleveringen.