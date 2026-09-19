Verdachte van brandstichting aangereden op A2 bij Maastricht

MAASTRICHT (ANP) - Op de A2 bij Maastricht is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man aangereden die wordt verdacht van brandstichting. De politie meldt in een persbericht dat er rond 01.10 uur een melding kwam van een voertuigbrand op de Kasteel Hillenraadweg in Maastricht. De verdachten van die brandstichting waren volgens omstanders te voet gevlucht in de richting van de A2, die parallel aan de Kasteel Hillenraadweg ligt.

Een van de verdachten werd aangereden door een personenauto, meldt de politie. Hij was aanspreekbaar en is door een ambulance meegenomen. De andere twee verdachten zijn spoorloos.

De A2-tunnel in zuidelijke richting is afgesloten vanwege het politieonderzoek naar het incident.