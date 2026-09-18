Zelensky bedankt Trump en Congres voor nieuwe sancties Rusland

KYIV (ANP/RTR/AFP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft de Amerikaanse president Donald Trump bedankt voor het ondertekenen van een wet die voorziet in sancties tegen Rusland. Trump tekende de wet vrijdag nadat het Huis van Afgevaardigden eerder in de week akkoord was gegaan.

Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham. Hij overleed in juli na meer dan een jaar lang steun voor het wetsvoorstel te hebben vergaard. "De beste manier om de nagedachtenis van Lindsey te eren, is door de bepalingen van deze wet volledig en zo snel mogelijk uit te voeren", aldus Zelensky.

Het sanctiepakket is het grootste sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis begin 2025. De maatregelen zijn gericht op de Russische energie- en defensiesector en op de zogenaamde schaduwvloot van tankers van Moskou, die wordt gebruikt om westerse sancties te omzeilen. Het pakket geeft Trump ook de bevoegdheid om invoerheffingen van maximaal 100 procent op te leggen aan grote afnemers van Russische olie en gas, zoals China en India.