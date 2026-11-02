AMSTERDAM (ANP) - De man die ervan wordt verdacht dat hij de 29-jarige Hajar uit Amsterdam om het leven heeft gebracht, zit ook de komende maanden vast. De raadkamer van de rechtbank heeft besloten om zijn hechtenis met negentig dagen te verlengen.

De verdachte, een 23-jarige statushouder van Somalische afkomst, wordt er ook van verdacht dat hij heeft geprobeerd zijn pleegvader te doden. Dat zou zijn gebeurd in de gemeente Koggenland in Noord-Holland.

Hajar was sinds zondag 4 oktober vermist. Waarschijnlijk is zij die dag al om het leven gebracht in een antikraakpand in het Amsterdamse Buitenveldert. Bijna twee weken later werd haar lichaam gevonden in een koffer in het water aan de Amsteldijk, hemelsbreed ongeveer 1,5 kilometer verderop.

Iemand anders

De verdachte werd enkele dagen na de vondst opgepakt en zat sindsdien in beperkingen vast. Dat betekent dat hij alleen contact mocht hebben met zijn advocaat. De politie en het Openbaar Ministerie waren daarom terughoudend met het delen van informatie. Die beperkingen gelden sinds maandag niet meer.

Het OM laat maandag weten dat Hajar op de ochtend van 4 oktober was gezien bij de RAI in Amsterdam. Ze was toen in het gezelschap van een man, de latere verdachte. Twee getuigen zeiden echter dat ze haar later ook nog hadden gezien. Ze zou toen met iemand anders zijn geweest. In dat geval zou de latere verdachte niet de laatste persoon zijn die haar in leven heeft gezien. Daarom gold hij als getuige, en niet als verdachte. Uit onderzoek bleek echter dat de getuigen waarschijnlijk iemand anders hebben gezien, en niet Hajar.