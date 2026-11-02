Koningin Mary bezoekt Colombia in november

De Deense koningin Mary brengt van 23 tot en met 26 november een bezoek aan Colombia. Het meerdaagse bezoek staat in het teken van het versterken van de samenwerking tussen de landen, zo maakte het Deense hof maandag bekend.

Mary gaat onder meer langs bij bedrijven en een ziekenhuis. Ook ontmoet ze slachtoffers van de aardbeving die het Zuid-Amerikaanse land afgelopen augustus trof. De koningin brengt daarnaast een bezoek aan de stad Cali, waar ze uitleg krijgt over hoe het weerfenomeen El Niño de Colombiaanse natuur beïnvloedt.

Volgens het Deense hof ligt de nadruk van het bezoek van Mary aan Colombia met name op de Deens-Colombiaanse samenwerking op het gebied van groene energie, energiezekerheid en duurzame stedelijke ontwikkeling.