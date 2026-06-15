Verdachte vrijgesproken van vergismoord op ggz-directeur in 2014

ROTTERDAM (ANP) - De rechtbank in Rotterdam heeft maandag de 59-jarige René F. uit Schiedam vrijgesproken van betrokkenheid bij de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De ggz-directeur werd op 1 januari van dat jaar doodgeschoten in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs. Het Openbaar Ministerie had 24 jaar geëist tegen F., maar de rechtbank zag te weinig bewijs voor een veroordeling.

Zweekhorst werd op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden. Hij overleed ter plekke. Al snel bleek uit onderzoek dat hij niet het eigenlijke doelwit van de moord was, maar Dennis van den B., die in de buurt woonde. Van den B. was actief in het drugsmilieu.

De rechtbank kwam tot de conclusie dat verschillende getuigenverklaringen, anonieme meldingen bij de politie en meldingen bij de inlichtingendienst van de politie niet genoeg bewijs vormden voor een veroordeling.