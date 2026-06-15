Veroordeelde Marius Borg Høiby in hoger beroep

De maandag veroordeelde Marius Borg Høiby gaat in hoger beroep. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit tekent beroep aan op drie punten, melden Noorse media.

Høiby kreeg vier jaar cel. Hij werd veroordeeld voor 34 van de 40 punten in de tenlastelegging. Hij kreeg zijn straf voor onder meer twee van de vier verkrachtingen waarvoor hij terechtstond. Tegen die punten gaat de 29-jarige Høiby in beroep, net als tegen zijn veroordeling voor het mishandelen van zijn ex-vriendin en influencer Nora Haukland.

De advocaten van Høiby bezochten hem na het vonnis in de gevangenis. Volgens Ellen Holager Andenæs en Petar Sekulic is hij "natuurlijk tevreden" met de vrijspraak voor de twee verkrachtingen. "Hij meent dat hij duidelijk onschuldig is aan de verkrachtingsaanklachten en dat hij Haukland op geen enkele manier heeft onderworpen aan enige vorm van mishandeling, dus hij vindt dat hij in beroep moet gaan."

Het Noorse Openbaar Ministerie meldde eerder dat het nog niet weet of het beroep aantekent in de zaak. Officier van justitie Sturla Henriksbø wilde eerst het vonnis bestuderen.