Verdachte zorgcentrum Oirschot ook verdacht van tweede sterfgeval

OIRSCHOT (ANP) - De 26-jarige man die is aangehouden in een onderzoek naar de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oirschot wordt ook verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een tweede persoon. Ook deze persoon was een bewoner van het zorgcentrum, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Volgens het OM rezen er na het overlijden van een hoogbejaarde man in de zorginstelling vorige week vragen over de omstandigheden en de doodsoorzaak. Uit onderzoek blijkt dat "de aangehouden man mogelijk een rol heeft gespeeld" bij de dood. In het onderzoek kwam ook een tweede sterfgeval naar voren "waarmee de verdachte in verband wordt gebracht".

De verdachte was werkzaam in het woonzorgcentrum, meldt het OM. "Het woonzorgcentrum verleent alle medewerking aan het onderzoek."