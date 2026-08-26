Nepalese reisorganisatie: geen Nederlander, maar Brit vermist

KATHMANDU (ANP) - Dat er een Nederlander op de lijst vermiste personen van de Nepalese autoriteiten staat, zou een vergissing kunnen zijn. Een medewerker van Kathmandu Holiday Tours & Travels zegt woensdag tegen het ANP dat hij niet aan het Nepalese toerismebureau heeft doorgegeven dat een Nederlander die met hen op reis was, vermist is als gevolg van overstromingen in het land.

"Er is wat verwarring", laat de medewerker weten. Het bedrijf had opgegeven dat één Australiër en één Brit die met hen op reis waren nu vermist zijn. Op de lijst van het toerismebureau staan één Australiër en één Nederlander. Het bureau kon op woensdag om 17.45 uur plaatselijke tijd niet bereikt worden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan niet te kunnen bevestigen dat er Nederlandse slachtoffers of vermisten zijn. In totaal worden nog honderden toeristen vermist. Van een groot deel is de nationaliteit nog niet bekend. Er zijn ten minste negentien doden gevallen. Ook over de grens in China wordt gevreesd voor veel slachtoffers.