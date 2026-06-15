Verdachten rellen Wijk bij Duurstede maandagavond vrijgelaten

WIJK BIJ DUURSTEDE (ANP) - De vijf mannen die nog vastzitten na de rellen bij een anti-asieldemonstratie in Wijk bij Duurstede, komen maandagavond vrij. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ze blijven nog wel verdachten. De twee anderen die aangehouden werden, kwamen eerder al vrij.

De mannen werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het niet voldoen aan de identificatieplicht en het overtreden van het noodbevel dat was afgekondigd. Ze zijn niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het OM moet nog besluiten over verdere vervolging.