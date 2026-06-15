Zangeres Bonnie Tyler ontwaakt uit coma

Bonnie Tyler is na een wekenlang ziektebed ontwaakt uit haar coma. Het management van de 75-jarige zangeres laat aan de Duitse krant Bild weten dat Tyler aan de beterende hand is.

"Bonnie is niet langer in coma, maar is nog steeds ernstig ziek", laat haar woordvoerder weten. De zangeres werd begin mei in een kunstmatige coma gebracht na een spoedoperatie aan haar darmen. Tyler wordt sindsdien behandeld in een ziekenhuis in het Portugese Faro.

"Hoewel haar toestand verbetert, verloopt het herstelproces traag", aldus de verklaring. "Haar artsen hebben er vertrouwen in dat ze volledig zal herstellen, maar dit zal tijd kosten."

Ook geeft het management duidelijkheid over de concertagenda van Tyler. "Momenteel geloven we dat de concerten in het najaar zoals gepland kunnen doorgaan." Haar optredens tot en met augustus zijn uitgesteld.

Bonnie Tyler verwierf bekendheid in de jaren tachtig met het nummer Total Eclipse of the Heart. Ook behaalde ze grote successen met nummers als Holding Out for a Hero en It's a Heartache.