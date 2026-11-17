DEN HAAG (ANP) - Het kabinet legt, voor het tweede jaar op rij, een verzoek van de Tweede Kamer om de verkeersboetes niet te verhogen naast zich neer. Justitieminister David van Weel (VVD) zegt de motie niet te kunnen uitvoeren omdat de indiener, DENK-Kamerlid Ismail el Abassi, er niet bij zegt waar het geld dan vandaan moet komen.

De verkeersboetes stijgen ieder jaar mee met de inflatie. "Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de verkeersboetes in relatieve zin gelijk blijven, omdat de boetebedragen nu in dezelfde mate stijgen als de prijzen van goederen en diensten", schrijft Van Weel. Het gaat voor volgend jaar om een toename van 2,7 procent.

El Abassi had het kabinet gevraagd van die verhoging af te zien. De voltallige oppositie steunde dat verzoek. Van Weel erkent wel dat het "wenselijk" zou zijn om de verkeersboetes niet te indexeren, omdat ze toch al relatief hoog zijn. Maar dan zou hij structureel 30 miljoen euro tekortkomen op zijn begroting.