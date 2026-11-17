PARIJS (ANP/AFP) - De Fransman Philippe Diallo kan officieel namens de Europese bond UEFA de strijd aangaan met Gianni Infantino om het voorzitterschap van de mondiale voetbalbond FIFA. De Franse voetbalbond FFF stemde dinsdag unaniem in met de kandidatuur van de 63-jarige bondsvoorzitter. De verkiezing van de FIFA-voorzitter is op 18 maart in Rabat.

Diallo liet bij zijn kandidaatstelling doorschemeren dat hij ook al steun heeft van bonden buiten de UEFA. "Om de zittende voorzitter Infantino te verslaan, zijn 106 stemmen nodig, een absolute meerderheid. Met de unanieme steun van de UEFA beschik ik al over een solide basis. Het is nu aan mij en mijn team om contact te leggen en steun te verwerven vanuit andere continenten. Sinds gisteren heb ik zelfs al spontaan krachtige en stellige toezeggingen van steun ontvangen vanuit andere werelddelen", zei Diallo op een persconferentie.