Vermiste kitesurfer nog niet gevonden, zoektocht gestaakt om weer

SCHEVENINGEN (ANP) - De kitesurfer die zondagmiddag vermist raakte bij Scheveningen is ook op maandagochtend nog niet gevonden. De politie meldt dat de zoektocht rond lunchtijd is gestaakt door weersomstandigheden. Op maandag wordt niet meer doorgezocht.

De kitesurfer werd op zondag rond 14.00 uur als vermist opgegeven, waarna een zoekactie werd georganiseerd. Op zondagavond werd het zoeken door harde wind, hoge golven en invallende duisternis onmogelijk. Toen is besloten op maandagmorgen door te zoeken. Wanneer de zoektocht weer wordt hervat, is niet bekend.

Aanvankelijk werd gezocht tussen Kijkduin en Noordwijk, maar omdat de sporter voor het laatst gezien was voor de kust van Scheveningen, werd het zoekgebied daartoe beperkt. Voor de actie werden onder meer boten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) uit Scheveningen, Katwijk aan Zee, Noordwijk aan Zee en Ter Heijde ingezet. Ook werd gezocht vanuit een kustwachthelikopter.