Jenna Ortega viel bij filmdebuut bijna op haar gezicht

Jenna Ortega viel toen ze op 9-jarige leeftijd haar debuut in een film maakte, bijna op haar gezicht toen ze na een dag in een rolstoel opstond uit het hulpmiddel. Dat vertelt de actrice in gesprek met Entertainment Weekly.

Ortega is in de superheldenfilm Iron Man 3 uit 2013 te zien als de dochter van de vicepresident. Ze zit in die film in een rolstoel. "Ik wilde niet bewegen, want ik was zo blij dat ik een actrice was en een personage mocht spelen dat ik gewoon de hele dag in de rolstoel bleef zitten", herinnert de nu 24-jarige Amerikaanse zich. "Toen ik naar huis ging, strompelde ik naar de auto."

Volgens Ortega voelde het alsof er "ruis" door haar hele been liep nadat ze de hele dag niet had bewogen. "Je weet wel, dat gekke gevoel wanneer je been slaapt. Ik viel bijna op mijn gezicht toen ik uit de rolstoel opstond. Maar het feit dat ik daar überhaupt mocht zitten, die ervaring mocht meemaken en me echt in die opname kon inleven, vond ik heel spannend."