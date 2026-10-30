Verplaatsing station Vught halverwege

VUGHT (ANP) - De verplaatsing van het monumentale station Vught ligt op schema, meldt de omgevingsmanager Ricardo Nuijens van Alliantie Vught Verdiept. "Er heerst een serene rust op de bouwplaats", zegt hij. Het gebouw, inclusief kelder, moet 13,6 meter worden verplaatst, omdat er een verdiept station wordt gebouwd. Het gebouw is nu halverwege de plek van bestemming, een stukje verder naar het oosten.

"Aan belangstelling geen gebrek", vertelt Nuijens. "Zelfs aan de overkant hebben mensen hun dakterras beschikbaar gesteld voor camera's." Op de parkeerplaats van het station is een tribune neergezet. Deze is al sinds de verplaatsing om 08.00 uur begon, gevuld met toeschouwers. Ook langs de bouwhekken staan al de hele ochtend mensen te kijken. Nuijens schat het aantal toeschouwers op een paar honderd.

De verplaatsing is onderdeel van een project tussen Den Bosch en Vught zodat meer goederentreinen naar het zuiden kunnen. Op de huidige plek van het stationsgebouw komen de nieuwe perrons.