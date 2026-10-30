Videoland-serie Roxy Dekker begint op 3 november

De serie over Roxy Dekker is vanaf volgende week te zien bij Videoland. De eerste aflevering van Rox is de Baas is te zien op 3 november. De reeks bestaat uit vier afleveringen.

Videoland kondigde in september al aan de 21-jarige zangeres te volgen in aanloop naar haar concert in de Arena volgend jaar. Nu zijn dus ook de titel en startdatum bekend.

De kaarten voor de show in de Johan Cruijff ArenA waren begin september binnen enkele minuten uitverkocht. Dekker is de eerste vrouwelijke Nederlandse soloartiest met een eigen show in de ArenA.