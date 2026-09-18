Vertraging dreigt bij toeslagenherstel, Palmen grijpt weer in

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Sandra Palmen (Herstel Toeslagen) moet opnieuw ingrijpen in de hersteloperatie voor slachtoffers van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Anders dreigt de doelstelling van het kabinet om alle gedupeerden met recht op extra compensatie eind volgend jaar een voorstel te hebben gedaan, niet te worden gehaald. Dat schrijft de partijloze bewindsvrouw aan de Tweede Kamer.

SGH, de door prinses Laurentien opgerichte stichting die een centrale rol heeft gekregen in het schadeherstel, blijkt de toestroom aan dossiers niet aan te kunnen. SGH rondt op dit moment rond de 300 aanvragen per maand af. Dat aantal moet volgens Palmen meer dan verdubbelen naar minstens 675 om het doel in zicht te houden. Er wordt gewerkt aan maatregelen om de capaciteit op te voeren en de doorlooptijd te verkorten.