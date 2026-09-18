Van de Zandschulp zet Davis Cup-team moeizaam op 1-0

DEN BOSCH (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft het Nederlandse tennisteam op voorsprong gezet tegen Colombia in de Davis Cup. Hij won in de Maaspoort van Den Bosch met de nodige moeite de eerste partij van de landenstrijd in drie sets van Johan Alexander Rodriguez: 4-6 6-1 7-5.

Tallon Griekspoor en Nicolás Mejía spelen later vrijdag het tweede enkelspel. Op zaterdag wordt het eerste dubbelspel gespeeld, waarna nog twee enkelspelen volgen.

Het team van captain Paul Haarhuis speelt tegen Colombia om een plek in de eerste ronde van de Qualifiers van volgend jaar. Het is de eerste keer dat de landen in de Davis Cup tegenover elkaar staan.

Onderschatting

Van de Zandschulp speelde zijn eerste partij na zijn verloren kwartfinale op de US Open tegen de latere winnaar Alexander Zverev. De nummer 40 van de wereld moest tegen de onbekende Rodriguez zijn draai even vinden; in de eerste set leidden veel fouten van zijn kant ertoe dat de nummer 829 van de wereld kon winnen met 6-4.

In de tweede set zette Van de Zandschulp orde op zaken. Met drie breaks won hij de set (6-1). Maar het derde bedrijf verliep weer moeizaam voor de Nederlander. Hij kwam na een vroege break van de Colombiaan met 2-0 achter en moest zich terugvechten in de set. Dat lukte hem uiteindelijk met twee breaks op de service van Rodriguez.

"Ik heb hem onderschat en dat was stom van mij", zei Van de Zandschulp in het flashinterview op de baan. "Hij deed weinig fout en ik was heel erg zoekende. Ik begon uiteindelijk wel beter te spelen, maar het niveau was verre van goed. Ik ben ook laat aangekomen vanuit New York en dat merkte ik wel. De omstandigheden waren hier heel anders en ik had vooral problemen met mijn service."