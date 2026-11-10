DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft in grote meerderheid een verzoek van Gidi Markuszower weggehoond. Hij wilde een extra debat om een motie van wantrouwen tegen het kabinet in te dienen. Voor zo'n debat is steun nodig van minstens dertig Kamerleden, maar dat lukte Markuszower niet.

De ex-PVV'er sloot eerder nog een deal met het kabinet voor het verlenen van steun aan het belastingplan. Om hem tegemoet te komen, wil het kabinet 95 miljoen euro investeren in veiligheid. Samen met de ChristenUnie en 50PLUS zou Markuszower het belastingplan dan aan een meerderheid helpen in de Tweede Kamer.

Dat hij nu desondanks het kabinet wil wegsturen, leidde tot verbazing en hoon in de Kamer. "De heer Markuszower weet zichzelf echt belachelijk te maken", aldus Kati Piri (PRO). Caroline van der Plas (BBB) vindt het "een heel raar verzoek". Dat was de PVV met haar eens.