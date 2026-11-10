JERUZALEM (ANP/AFP) - De Knesset, het Israëlische parlement, kwam dinsdag voor het eerst sinds de parlementsverkiezingen eind vorige maand bijeen. President Isaac Herzog opende hierbij de nieuwe zittingsperiode. 120 gekozen parlementsleden werden tijdens een ceremonie beëdigd.

Afgelopen zaterdag wees de president Gadi Eisenkot aan om een regering te proberen te vormen. Het oppositieblok van Eisenkot en het blok van interim-premier Benjamin Netanyahu wisten allebei geen absolute meerderheid te behalen tijdens de verkiezingen. Toch mag Eisenkot een poging doen om een regering te vormen, omdat hij de meeste aanbevelingen ontving.

Ook gaf Eisenkot aan dat Netanyahu's Likoed-partij bij het blok van Eisenkot mag aansluiten, mits Eisenkot premier wordt. Het is onwaarschijnlijk dat Netanyahu hiermee instemt. Mocht het Eisenkot niet lukken om een regering te vormen, wijst Herzog iemand anders aan die een poging mag wagen.