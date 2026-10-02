MAASTRICHT (ANP) - Er komt geen verder strafrechtelijk onderzoek naar de Gazaanse student van de Universiteit Maastricht die in een video suggereerde betrokken te zijn geweest bij de aanval op Israël op 7 oktober. Het Openbaar Ministerie en de politie zien geen aanleiding daartoe. Na beoordeling is de conclusie dat er geen sprake is van strafbare feiten, zoals betrokkenheid bij een aanslag, verheerlijking van terrorisme of opruiing.

Volgens mediaberichten plaatste de student op 26 september een video op Instagram waarbij hij op televisie naar beelden van de aanslag kijkt en "This is me" zegt wanneer gemaskerde Hamas-strijders in beeld komen. De video is inmiddels verwijderd.

De Universiteit Maastricht, die de student heeft geschorst, is om een reactie gevraagd.