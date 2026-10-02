De Noorse koningin Mette-Marit is niet aanwezig bij de opening van het parlementaire jaar in Noorwegen. De koningin heeft een luchtweginfectie, meldt het Noorse hof aan de krant NRK. In juni onderging Mette-Marit een longtransplantatie, waar ze nog herstellende van is.

"De koningin volgt het geplande trainingsprogramma en we zijn tevreden over de vooruitgang. Ze zit nog in een revalidatieperiode die na de operatie ongeveer een jaar zal duren", licht een arts van het Rikshospitalet toe.

Haar echtgenoot Haakon spreekt vrijdag voor het eerst als koning zijn troonrede uit tijdens de opening van de Storting in Oslo, na het overlijden van koning Harald. Kroonprinses Ingrid Alexandra is zoals gepland wel aanwezig.