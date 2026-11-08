AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft zondag vier mensen aangehouden tijdens de Rode Lijn-demonstratie in Amsterdam. Verder is het protest volgens de politie rustig en beheerst verlopen.

De aanhoudingen werden verricht voor het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs, het niet voldoen aan een bevel of vordering, het belemmeren van een ambtshandeling en het bedreigen van een agent.

Aan de demonstratie tegen de oorlog in Gaza deden volgens de organisatie ruim 200.000 mensen mee. De deelnemers liepen vanaf het Museumplein een ronde om het Vondelpark en kwamen gedurende de middag weer terug op het plein.

De demonstranten waren veelal in het rood gekleed en droegen Palestijnse vlaggen en protestborden. Vooraan in de stoet was een groot spandoek te zien met de tekst 'Geen geld voor genocide'. Tegen 17.00 uur arriveerde ook een groep met een namendoek met ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die sinds 7 oktober 2023 zijn omgekomen door Israëlisch geweld in Gaza.