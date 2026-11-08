Groothertog Guillaume van Luxemburg heeft wielrenster Marie Schreiber gefeliciteerd met haar "schitterende prestatie". De 23-jarige wielrenster won zaterdag de strijd om de Europese titel veldrijden in Zeddam, maar werd na afloop teruggezet naar de tweede plaats door de jury. De Luxemburgse week te veel af van haar lijn in de sprint met de Nederlandse Lucinda Brand, die uiteindelijk werd gekroond tot Europees kampioen.

Ondanks de tweede plaats schrijft groothertog Guillaume op Instagram in een felicitatie- en steunbetuiging: "Met deze prestatie schrijft u een nieuw en prachtig hoofdstuk in de geschiedenis van het Luxemburgse wielrennen."

Schreiber zou de eerste niet-Nederlandse winnares zijn geworden na acht Europese kampioenen. Over het terugzetten schrijft Guillaume: "Afgezien van de reacties die de uitkomst van deze wedstrijd heeft opgeroepen, dwingt wat u hebt bereikt bewondering af en is het een bron van trots voor een heel land."

"Deze schitterende prestatie laat een toekomst vol mooie sportieve successen vermoeden", aldus de Luxemburgse groothertog. "Ik ben ervan overtuigd dat er nog vele andere successen op u wachten." Hij feliciteerde ook het team van Schreiber.