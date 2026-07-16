Vierdaagse Nijmegen plaatst 8 extra vrouwentoiletten in de stad

NIJMEGEN (ANP) - Tijdens de komende Vierdaagse in Nijmegen worden acht extra gratis vrouwentoiletten geplaatst op diverse locaties in de stad. Dat meldt directeur Joris Bouwmeister van de Vierdaagsefeesten. Op deze 'lapees', ook wel roze wokkels genoemd, kunnen drie vrouwen tegelijk plassen.

Tijdens de feesten in de stad zijn 1050 urinoirs aanwezig, waar mannen tegen betaling terechtkunnen. Daarnaast zijn er zevenhonderd spoeltoiletten, die geschikt zijn voor mannen en vrouwen. Ook daar moet voor betaald worden.

Vrouwen worden met minder wc's niet benadeeld, zegt Bouwmeister. Volgens hem is berekend wat normaal is voor een evenement van deze omvang. "Daar wijken wij niet van af."