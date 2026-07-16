Diddy verkoopt landhuis voor 55 miljoen dollar

Sean 'Diddy' Combs heeft een van zijn landhuizen op Star Island in Florida verkocht, melden verschillende Amerikaanse media. Volgens TMZ heeft de rapper zijn huis voor 55 miljoen dollar (48 miljoen euro) van de hand gedaan.

De 56-jarige rapper had het landhuis in 2021 gekocht van Gloria Estefan en haar man Emilio. Het landgoed is een van de panden die Combs op Star Island bezit. Zijn tweede pand werd doorzocht in het kader van een federaal onderzoek tegen de rapper. Dat pand bezit de rapper nog steeds.

Combs zit momenteel een gevangenisstraf van ruim vier jaar uit. Vorig jaar werd hij veroordeeld voor het aanzetten tot prostitutie. Naar verwachting komt hij in 2028 vrij.