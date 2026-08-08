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Viertal aangehouden na inbraak in brandweerkazerne Aalsmeer

08 aug , 10:36Landelijk
anp080826055 1
ANP
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AALSMEER (ANP) - Na een inbraak in een brandweerkazerne in Aalsmeer heeft de politie in de nacht van vrijdag op zaterdag vier mannen aangehouden. De verdachten gingen er in een auto vandoor, waarop de politie een korte achtervolging inzette, zegt een woordvoerder van de politie Amsterdam.
De auto kwam tot stilstand in de buurt van het Rembrandtpark in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Daarop probeerden twee van de vier inzittenden via nabijgelegen water te ontkomen. Volgens de woordvoerder zijn ze allemaal aangehouden en is het voertuig in beslag genomen.
De politie kreeg rond 00.45 uur meerdere meldingen over de inbraak. Over de buit is nog niets bekendgemaakt.
Brandweerkazernes zijn vaker doelwit van inbraken. Vorige maand gebeurde dit drie keer in een week in Broek in Waterland, Krommenie en Monnickendam. In Limburg kregen brandweerkazernes al camerabewaking na inbraken.
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