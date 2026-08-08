De violiste en trompettiste Maud Akkermans van de band Son Mieux is in verwachting. Dat heeft de Haagse band zaterdag op Instagram gedeeld. Olivier Lucas, de drummer van Son Mieux, is de vader.

Akkermans mist door haar zwangerschap de Europese tour waar Son Mieux in het najaar mee start. De tour staat in het teken van het album 24 Hours dat in april verscheen. De Haagse band onder leiding van Camiel Meiresonne treedt op in Europese steden als Boekarest, Berlijn, Wenen en München.

De violiste en trompettiste mist ook de show van de band in de Ziggo Dome in januari 2027. "We zullen haar missen op het podium, maar er kon geen betere reden zijn dan deze", laat Son Mieux op Instagram weten.