Vijf jaar cel voor aanslag met vuurwerkbom Purmerend

HAARLEM (ANP) - De rechtbank in Haarlem heeft woensdag de 20-jarige Mahir B. uit Purmerend veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor zijn betrokkenheid bij een aanslag met een vuurwerkbom in de Maasstraat in zijn woonplaats in december 2024. Daarbij raakte een 16-jarige jongen ernstig gewond.

Het slachtoffer liep zware brandwonden op. Het pand waar hij woonde is verwoest en ook huizen van buren raakten fors beschadigd. De bom bestond uit zes cobra's en zes flessen wasbenzine. De explosie veroorzaakte een felle brand, waardoor bewoners uit hun woningen moesten vluchten. De 16-jarige jongen werd door zijn broer uit hun brandende huis gered. Een conflict over de diefstal van twee accu's tussen deze broer en B. zou de aanleiding zijn geweest voor de aanslag.

In juni legde de rechtbank twee minderjarige medeverdachten deels voorwaardelijke jeugddetentie op.

Afgeluisterde gesprekken

Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel tegen B. geëist. De rechtbank sprak hem echter vrij van twee van de drie onderdelen op de aanklacht. Het medeplegen van een poging tot moord of doodslag en de criminele uitbuiting van de twee minderjarigen achtte de rechter niet bewezen. Alleen voor het medeplegen van het teweegbrengen van een ontploffing is volgens de rechtbank genoeg bewijs, onder meer door afgeluisterde gesprekken.

Het gewonde slachtoffer lag ruim twee weken in coma. 55 procent van zijn lichaam is verbrand. Volgens de rechtbank zullen hij en zijn familie door de blijvende littekens de rest van hun leven geconfronteerd worden met de gevolgen van de explosie. B. moet een schadevergoeding van ruim 150.000 euro betalen aan de jongen.

Na afloop van de uitspraak liet de moeder van de jongen weten dat zij en haar familieleden blij zijn met de veroordeling, "maar geen enkele veroordeling doet recht aan datgene wat ons is aangedaan". Haar zoon heeft "levenslang" door zijn verwondingen, stelt zij. "Afgelopen week vierde hij zijn verjaardag. Dat was heel dubbel: we zitten midden in de ellende. Sterker nog: er werd op die dag een begin gemaakt met de definitieve sloop van ons huis en dat van de buren. Vrijwel alles wat we hadden is ons door de aanslag afgenomen. Maar we zijn ook dankbaar dat we zijn verjaardag hebben kunnen vieren."