120 uur taakstraf voor verdachte in stalkingszaak Fernando Halman

De vrouw die werd verdacht van het stalken van radio-dj Fernando Halman is woensdag door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Daarbij kreeg de 39-jarige Daniëlle T. uit Stadskanaal een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden opgelegd. Ook oordeelde de rechter dat de vrouw Halman een schadevergoeding van 2500 euro moet betalen en mag zij geen contact meer met hem of zijn naasten opnemen.

De rechtbank acht bewezen dat de vrouw stelselmatig inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de FunX-radiomaker. Ook benadrukte de rechter dat de verdachte zichzelf ziet "als slachtoffer" en dat ze het strafbare karakter van haar handelen ontkent. Bij overtreding van het contactverbod, dat per direct ingaat, geldt voor de vrouw een vervangende hechtenis van een week.

Het Openbaar Ministerie had eerder deze maand een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden geëist. De vrouw uit Stadskanaal bleef volgens het OM contact met de radio-dj zoeken nadat hun kortstondige relatie, waarbij ze elkaar ontmoetten in hotels in Amsterdam, was beëindigd. De verdachte benaderde daarnaast juicekanalen en mensen uit zijn omgeving, waaronder zijn partner en werkgever. Ook plaatste ze zelf berichten over de radio-dj op sociale media. Deze berichten hoeft de vrouw van de rechter niet te verwijderen.