Vitens waarschuwt voor minder water uit kraan in Noordoost-Twente

ARNHEM (ANP) - Inwoners van diverse gemeenten in het noordoosten van Twente kunnen deze zomer soms minder water uit de kraan krijgen. Drinkwaterbedrijf Vitens heeft ze hiervoor per brief gewaarschuwd. De waterdruk kan op bepaalde momenten lager zijn dan gebruikelijk, omdat de voorraad drinkwater schaars is.

"We weten niet zeker of het zover komt, maar we vinden het belangrijk om dit nu al te laten weten", aldus Vitens in een brief aan 46.000 klanten in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. Ook op enkele adressen in Almelo en Hengelo kan soms minder water uit de kraan komen.

Volgens Vitens is in Noordoost-Twente al langere tijd "maar net genoeg" drinkwater voor bedrijven en huishoudens. De afgelopen jaren lukte het steeds "nog net" om iedereen te voorzien. Het bedrijf roept op deze zomer "nóg zuiniger" om te springen met drinkwater.

5 minuten douchen

Vitens, dat water levert aan 6 miljoen mensen in een flink deel van Nederland, adviseert om de tuin alleen voor 07.00 uur en na 23.00 uur te sproeien en om maximaal 5 minuten te douchen. Wie een zwembad heeft, krijgt het advies om het bad af te dekken om het water schoon te houden. Tussen 18.00 en 23.00 uur gebruiken veel mensen tegelijk water en kan Vitens de voorraadkelders soms niet snel genoeg bijvullen. "Elke liter die we samen besparen, helpt om voldoende water beschikbaar te houden. Als dat lukt, zijn aanvullende maatregelen niet nodig."

Zodra toch sprake is van een drinkwatertekort, communiceert de Veiligheidsregio Twente dit samen met Vitens en de betrokken gemeenten. Met de provincie Overijssel zoekt Vitens naar een nieuwe drinkwaterbron en uitbreiding van de bestaande bronnen. Ook komen er twee grote leidingen, om water van het westen van Overijssel naar de hoge zandgronden in het oosten te transporteren.