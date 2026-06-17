Oranje traint met fitte selectie voor tweede WK-duel met Zweden

KANSAS CITY (ANP) - Het Nederlands elftal is begonnen aan de eerste groepstraining voor het tweede duel op het WK van zaterdag met Zweden. Bondscoach Ronald Koeman staat met zijn volledige selectie op een veld van het complex van de voetbalsters van KC Current in Kansas City.

Jan Paul van Hecke traint ook mee. De verdediger hield een flinke wond bij zijn rechteroog over aan de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. De verdediger kwam, na een voorzet vanaf de zijkant, al in de eerste minuut in aanraking met een hoofd van een van de Japanse spelers. Hij maakt volgens veel media snel de overstap van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur, dat 60 miljoen euro voor hem zou overhebben. Alleen de Nederlandse verdedigers Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt wisselden voor meer geld van club.

Nederland verspeelde in de slotfase met een aantal verdedigend ingestelde invallers een voorsprong tegen Japan (2-2). Zweden won ruim van Tunesië (5-1). De spitsen Viktor Gyökeres van Arsenal en Alexander Isak van Liverpool blonken uit bij de komende tegenstander van Oranje in Houston.