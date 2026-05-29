'Vliegend team' rond asiel is opgestart, zegt Van den Brink

DEN HAAG (ANP) - Het 'vliegende team' met ambtenaren dat gemeenten moet bijstaan in kwesties rond de asielopvang is inmiddels actief, zegt asielminister Bart van den Brink. Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meldt dat zeker zes gemeenten zich inmiddels hebben gemeld met vragen. Premier Rob Jetten kondigde het team eerder deze maand aan, maar het was onduidelijk hoe het precies te werk zou gaan.

Vooral kleinere gemeenten kunnen volgens Van den Brink baat hebben bij hulp van buiten. "Zij kunnen aankloppen en worden geholpen, en hoeven zich daardoor niet af te vragen waar ze moeten zijn. Op die manier proberen we ook escalatie te voorkomen." Het kan bijvoorbeeld over vragen rond demonstratierecht gaan.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten spreekt niet van een 'vliegend team' maar van een "ondersteuningsteam asiel", samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), twee ministeries en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.