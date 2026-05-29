'Vliegend team' rond asiel is opgestart, zegt Van den Brink

DEN HAAG (ANP) - Het 'vliegende team' met ambtenaren dat gemeenten moet bijstaan in kwesties rond de asielopvang is inmiddels actief, zegt asielminister Bart van den Brink. Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) meldt dat zeker zes gemeenten zich inmiddels hebben gemeld met vragen. Premier Rob Jetten kondigde het team eerder deze maand aan, maar het was onduidelijk hoe het precies te werk zou gaan.

Vooral kleinere gemeenten kunnen volgens Van den Brink baat hebben bij hulp van buiten. "Zij kunnen aankloppen en worden geholpen, en hoeven zich daardoor niet af te vragen waar ze moeten zijn. Op die manier proberen we ook escalatie te voorkomen." Het kan bijvoorbeeld over vragen rond demonstratierecht gaan.

De VNG spreekt niet van een 'vliegend team' maar van een "ondersteuningsteam asiel", samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), twee ministeries en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Een gemeente kan bijvoorbeeld hulp van een woordvoerder vragen "omdat opeens de landelijke pers op de stoep staat", aldus de woordvoerder.

Laagdrempelige en snelle hulp

De term 'vliegend team' wekte de indruk dat de ambtenaren van gemeente naar gemeente zouden reizen, maar volgens Van den Brink is dat niet per se het geval. "Het zal veel telefonisch en digitaal zijn, maar ook fysiek als het nodig is om met elkaar even een gesprek te voeren."

Het is niet zo dat gemeenten met vragen eerder nergens terechtkonden, zegt de VNG-woordvoerder. Op de vraag wat het hulpteam dan precies verandert, antwoordt hij dat de hulp nu laagdrempeliger en sneller is. "Je hebt echt een punt waarvan je zegt: hier wordt een aantal specialismen gebundeld."