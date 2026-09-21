VluchtelingenWerk: rapport OVV over asielkinderen 'alarmerend'

DEN HAAG (ANP) - Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de slechte situatie van asielkinderen in noodopvang is "alarmerend", zegt VluchtelingenWerk. De aanbevelingen van de raad aan de minister van Asiel en Migratie "komen geen moment te vroeg en moeten zeer serieus worden genomen", aldus de organisatie.

VluchtelingenWerk herkent de problemen die de OVV beschrijft, en heeft die zelf ook al een aantal keer aangekaart. Het rapport "bevestigt nogmaals deze situatie en roept de vraag op hoeveel rapporten nog geschreven moeten worden voordat structurele maatregelen genomen worden."

De organisatie roept de minister op in samenwerking met het COA en gemeenten de adviezen "nu echt op te volgen" en in praktijk te brengen. "Elk kind heeft recht op een veilige en gezonde woonplek."