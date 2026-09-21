Minder verlies voor woonwinkelketen Xenos

WAALWIJK (ANP) - Woonwinkelketen Xenos heeft vorig jaar opnieuw verlies geleden, maar wel minder dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de onlangs gedeponeerde jaarrekening, die als eerste werd opgemerkt door vakblad RetailTrends. De winkelketen met ruim 160 vestigingen in Nederland noteert al jaren rode cijfers.

Over 2025 werd net iets meer dan 5 miljoen euro verlies geleden door de woonwinkelketen. Dat was in 2024 nog bijna een verlies van 6 miljoen euro. De netto-omzet steeg wel in het afgelopen jaar ten opzichte van 2024 van ruim 158 miljoen euro naar 170,5 miljoen euro. De stijging is voornamelijk het gevolg van de "betere prestaties op bestaande locaties", aldus de winkelketen.

Naast de fysieke vestigingen heeft Xenos ook een webshop. Het bedrijf zet voor de komende jaren in op verdere uitbreiding van zijn winkelbestand. Ook gaat het bedrijf verder investeren in IT-systemen om de activiteiten te ondersteunen.